Успенская откровенно призналась, что ей нагадали любовь с «красивым и богатым» мужчиной

Москва, 8 июня. Королева отечественного шансона Любовь Успенская призналась, что не собирается ставить на себе крест, так как ей нагадали любовь с «красивым и богатым» мужчиной. Об этом певица рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Исполнительница решила откровенно поделиться историей своей жизни. По словам Успенской, ей нужен мужчина, который бы смог ее покорить.

«В музыке или в своей щедрости, своим умом, юмором, неважно», — объяснила певица.

Однако, к ее собственному сожалению, таких мужчин уже «разобрали». Но Любовь Успенская не теряет надежды и верит, что в ближайшем будущем ее ждет новая любовь. К тому же королеве шансона экстрасенс нагадал скорый роман на берегу моря.

«И тут я узнаю, что Эмин разошелся с женой. Я ему звоню: говорю, Эмин, мне нагадали любовь с молодым, красивым, богатым. Может быть, они имели в виду тебя?» — пересказала свой разговор с популярным певцом Любовь Успенская.

Она заметила, что в ответ Эмин посмеялся и подчеркнул, что «подчищает путь». Однако, по признанию Успенской, весь этот разговор оказался всего лишь шуткой. Артистка с сожалением сказала, что не знает, кто «захочет такую женщину», как она. Дело в том, что артистке приходится работать целыми сутками, ее неделями не бывает дома, а любовь — это серьезная работа, которая требует много времени.

Ранее Успенская опубликовала серию снимков в своем Instagram, на которых она запечатлена в компании молодого певца. В подписи к снимкам исполнительница отметила, что провела выходные в прекрасной компании, а ее рабочая неделя началась в замечательном настроении. Поклонники раскритиковали повисшую на своем молодом коллеге Любовь Успенскую. Некоторые подписчики назвали певицу «вешалкой на молодых», а также призывали быть скромнее и держать дистанцию.