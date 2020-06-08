В мире уже более 7 млн подтвержденных случаев коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

В мире уже более 7 млн случаев COVID-19 Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило семь миллионов. Из них почти три с половиной миллиона человек выздоровели, около четырехсот восьми тысяч погибли. В нашей стране больше четырехсот шестидесяти семи тысяч выявленных случаев коронавирусной инфекции. В тройке лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург, дальше идут — Нижегородская, Свердловская и Ростовская области. Меньше всего зарегистрированных случаев вируса в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Мужчина, стрелявший по прохожим в Москве, задержан Мужчина, который устроил стрельбу по прохожим из окна дома в Москве, задержан. Операцию провели сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии. Специальный отряд быстрого реагирования штурмом взял квартиру, откуда стрелок вел огонь. При задержании мужчина оказал сопротивление и получил ранение. Напомним, ЧП произошло на улице Строителей в юго-западной части столицы. Как сообщает главное управление МВД России по Москве, седьмого июня около 22 часов мужчина начал стрелять по прохожим из окна жилого дома. В результате пострадали два человека.

В полевом госпитале в Забайкалье начали прием пациентов В многопрофильном полевом госпитале в Забайкальском крае приступили к лечению первых пациентов. Медучреждение развернуто в Чите. Госпиталь рассчитан на сто коек, оборудованы приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также анестезиологии и реанимации, есть лаборатория. В состав медицинского подразделения вошли больше ста тридцати военных и свыше тридцати единиц специальной техники. Они преодолели семьсот километров по пути из республики Бурятия, где находится пункт дислокации. Госпиталь развернут по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующее поручение глава государства дал Министерству обороны на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.