Лондон, 8 июня. Член парламента Великобритании Дэниел Кавчински обвинил ФРГ в «предательстве» Европы из-за сотрудничества с РФ по проекту «Северный поток — 2». Об этом он заявил, комментируя американские санкции против российского газопровода.

Напомним, что законопроект об ограничительных мерах против «Северного потока — 2» ранее был внесен в Сенат США. Документ предусматривает санкции против компаний, которые страхуют корабли, работающие на прокладке газопровода.

Кавчински заявил, что обсуждал данный вопрос с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и призывал правительство «к действиям». Министры ему ответили, что односторонние санкции в период переходного периода Brexit невозможны, и Лондон пока должен следовать указаниям Брюсселя.

«Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы «Северный поток — 2» никогда не закончили», — говорит Кавчински.

По его словам, от этого решения зависит судьба многих государств. Парламентарий заявил, что Лондону необходимо «выйти на сцену и похоронить газопровод раз и навсегда»

«Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния РФ», — резюмировал член британского парламента.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявлял, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован вопреки всем препятствиям, которые создают США. Дипломат подчеркивал внимание, что на этой неделе поднялась новая волна призывов ввести экономические санкции против России из-за возведения трубопровода.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа ежегодно. Большинство европейских государств поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках газа. В то же время Вашингтон пытается помешать завершению строительства газопровода с целью продавать странам ЕС собственный сжиженный природный газ.

США называют «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству. Особенно недовольны вмешательством США в Берлине. О необходимости ответа на санкции Вашингтона недавно заявлял член фракции в бундестаге «Альтернатива для Германии» в Штеффен Котре.