Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»  

Москва, 8 июня. Музыкант и композитор Юрий Лоза вновь раскритиковал коллегу Филиппа Киркорова, назвавшего его «аппендицитом». По словам музыканта, он не понимает, почему Киркоров о нем вспомнил.

Он напомнил, что с Киркоровым не контактирует и не общается.

«Мало того, я его никогда не упоминал, вообще о нем не говорил никогда. Киркоров хотел задеть, хотел оскорбить», — сказал Лоза.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ он также добавил, почему Киркоров считает его «никому не нужным». По словам Лозы, песню «Плот» будут петь всегда, упоминая именно его. При этом он уточнил, что Киркоров, вероятно, сегодня популярнее других исполнителей.

«Да, он сейчас раскручен больше, чем другие исполнители, да, он весь в перьях, но это не значит, что эти песни не будут петь другие. Скажем, Алла Пугачева, его бывшая жена, она точно также раздала свои песни, и их сейчас поют уже без упоминания о ней. С этим надо смириться, к этому надо привыкнуть», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, Лоза назвал удачной шуткой сообщения о причастности юмориста Максима Галкина к подготовке «убийства» певца Филиппа Киркорова.

Ранее Хидирнеби Казуев — фигурант дела о подготовке взрыва во время концерта Киркорова в Махачкале — назвал Галкина заказчиком «убийства» певца. По его словам, юморист предложил ему два миллиона рублей, после заключения «сделки» мужчина получил половину суммы.