Москва, 8 июня. Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш. По ее словам, «Донбассу некуда возвращаться».

«Он не вернется в состав Украины в ее сегодняшнем состоянии. Никогда. На Украину, где полностью ограничены все слова и свободы, где их считают недолюдьми и так далее — некуда возвращаться», — подчеркнула она.

Как передает телеканал «112 Украина», Лукаш напомнила, что Киев не принимает никаких мер, чтобы прекратились хотя бы боевые действия.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.