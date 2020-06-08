В Сиэтле водитель въехал в толпу протестующих и открыл стрельбу

Сиэтл, 8 июня. В американском городе Сиэтл автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Отмечается, водитель также открыл стрельбу по людям. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек, передает The Seattle Times.

Полицейские Сиэтла сообщают, что подозреваемый был задержан, а пострадавший был госпитализирован.

«27-летний мужчина был ранен. Он был доставлен в медицинский центр Харборвью, где сейчас находится стабильном состоянии», — пишет The Seattle Times.

Напомним, что в США с 25 мая не утихают протесты и беспорядки, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после задержания несколькими полицейскими: один из офицеров давил ему на горло коленом. Последними словами Флойда стали «Я не могу дышать».

Ранее президент США Дональд Трамп поручил вывести из Вашингтона бойцов национальной гвардии. Он заявил, что ситуация в столице находится под контролем. О своем решении Трамп сообщил в Twitter. Он подчеркнул, что правоохранители «отправятся по домам», однако могут вернуться при необходимости.