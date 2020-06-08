Москва, 8 июня. Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве, всего за весь период пандемии умерли 2970 человек. Об этом сообщил Оперштаб.

При этом число скончавшихся от коронавируса нового типа в мире превысило отметку в 400 тысяч человек. Как сообщили специалисты американского университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 стали 400 013 человек, выздоровели 3 094 075 пациентов, а общее число выявленных случаев коронавируса достигло 6 910 014​​​.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В России, по последним данным, зафиксировано 467 673 случая COVID-19, в том числе 5 859 летальных. 226 731 пациент выздоровел.

Над вакциной от коронавируса работают ученые многих стран. Например, российский препарат можно будет принимать в виде йогурта.

Некоторые специалисты полагают, что SARS-CoV-2 могли разработать в Америке и завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.