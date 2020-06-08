Синоптики прогнозируют невероятно жаркий июль с бушующими ливнями

Москва, 8 июня. Метеослужбы прогнозируют неблагоприятную погоду в России в июле. Синоптики обещают россиянам невероятную жару и бушующие ливни в следующем месяце.

Москву в начале месяца ждет жаркий атмосферный циклон, который принесет в столицу засушливую погоду. Температура будет выше обычного — около 35 градусов тепла. Однако спустя неделю жара сменится ливнями. К концу июля москвичей будет ждать град и сильный ветер.

Крымчан также ожидают дожди. По прогнозам метеослужб, в начале июля на полуострове выпадет 70% месячной нормы осадков. Вторая половина месяца будет засушливой.

На Кубани синоптики ожидают жару до +40 градусов. Весь июль в Краснодарском крае будет жарким, осадки придут лишь к концу месяца.

Жителям Петербурга повезло больше — метеослужбы ожидают непривычно жаркое лето для региона. В следующем месяце на берегах Невы установится щадящий зной, кратковременные дожди будут изредка перебивать жару. Обильные осадки вернутся в Петербург лишь в августе.

Ранее заместитель главы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какой будет погода в Москве на следующей неделе. По его прогнозам, почти вся следующая неделя будет солнечной и жаркой. Цыганков говорит, что в следующую субботу столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла. Это на несколько градусов выше климатической нормы, отмечает эксперт.