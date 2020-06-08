На сайт голосования по Конституции России внесены изменения

Москва, 8 июня. На сайт голосования по конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках. Отмечается, что данные находятся в разделе сайта «Какие поправки?».

Как пишет издание «Ведомости», в данных указано ограничение количества сроков на посту президента России.

«Оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», — говорится на сайте.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал норму об ответственном отношении к животным, которую предлагают внести в Конституцию РФ, проявлением цивилизованности.

В пятницу глава российского государства пообщался по видеосвязи с экологами и зоозащитниками. Тему бережного отношения к животным поднял спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков. По его словам, эта поправка к конституции является необходимым и своевременным решением. Президент России полностью с ним согласился.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Решение проводить голосование в течение недели вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Последний день голосования будет выходным.

Центральный избирательный комитет РФ (ЦИК) одобрил проведение электронного голосования по поправкам в двух регионах. В Москве и Нижегородской области граждане смогут проголосовать на общероссийском голосовании в электроном виде. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что с пятницы портал госуслуг будет принимать заявки от россиян, планирующих участвовать в электронном голосовании.