Швыткин назвал «бредом сумасшедшего» предложение украинских экспертов «ударить по Сибири»

Противовоздушная оборона России позволяет обнаруживать и наносить удары по любым воздушным, наземным и надводным целям потенциального противника. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на статью украинского издания Defense Express о возможности американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress «ударить по России» без захода этих самолетов в область воздушного пространства, контролируемую зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф».

Журналисты полагают, что дальность пуска американских крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C CALCM более чем на 1200 километров достаточна «для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири». При этом в материале говорится, что С-400 «Триумф» может обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров.

Подчеркивается, что под стратегическими объектами России в Арктике и Сибири подразумевается инфраструктура Северного морского пути, а также промышленные сооружения российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в регионе.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что данная риторика со стороны украинских экспертов, к сожалению, «не нова». Такие размышления нельзя назвать иначе как «бред сумасшедшего», говорит депутат.

«Украина следует общей риторике США и других стран блока НАТО, которые имеют притязание на арктическое стратегическое направление. Так или иначе в Арктике присутствуют национальные интересы российского государства. Мы знаем, что Северный морской путь, который там проходит, является очень важным направлением и узлом транспортировки», — заявил Швыткин в интервью ФАН. — В настоящее время происходит дальнейшее укрепление позиций РФ в Арктике в части противовоздушной обороны. Северный морской путь как раз находится в зоне внимания наших средств ПВО».

Все комплексы ПВО, которые находятся на боевом дежурстве в России, также «не позволят» американским бомбардировщикам нанести ракетные удары по стратегическим объектам в Сибири, считает парламентарий.

«Противовоздушная оборона на сегодня позволяет обнаруживать и наносить соответствующие удары по воздушным, наземным и надводным целям противника. Ракетные комплексы расположены с учетом возможной агрессии со стороны различных направлений. Эти виды вооружений позволят пресечь агрессивные действия со стороны потенциального противника».

Напомним, в конце мая над территорией Украины впервые пролетели американские стратегические бомбардировщики B-1B. ВВС США также провели полеты самолетов возле границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области и вдоль Камчатки.

В Минобороны России выступили с заявлением, что расчеты ПВО при приближении бомбардировщиков США всегда готовы к немедленному применению. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что активность ВВС и ВМС США и их союзников вблизи границ РФ в последнее время возросла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность по поводу появления американских самолетов у границ страны. Он отметил, что таким образом Вашингтон только лишь создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Кремль не раз призывал Белый дом отказаться от этих полетов, но американские власти отвечали отказом.

Военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что полеты американской авиации в Арктике — это очень хорошая и полезная возможность для российских систем ПВО потренироваться на реальных целях в условиях мирного времени.