Депутат Федоров предложил освободить часть абитуриентов от платы за общежитие

Москва, 8 июня. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил бесплатно предоставлять иногородним абитуриентам места в общежитиях на период вступительной кампании, если во время пандемии их родители потеряли работу. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

По мнению депутата, инициатива затронет абитуриентов, которые сдают вступительный экзамен в очной форме. В письме он отмечает, что на фоне пандемии было принято решение о проведении в российских вузах дистанционной приемной кампании. Но исключение было сделано для творческих и других высших учебных заведений, в которых проводятся дополнительные вступительные испытания.

Федоров напомнил, что при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора такие вузы смогут на свое усмотрение провести в очной форме творческий конкурс и дополнительные экзамены. По его словам, что очная сдача вступительных испытаний обернется для иногородних абитуриентов расходами на проживание и проезд, которые могут оказаться ощутимыми для бюджета семей, попавших в сложную ситуацию из-за пандемии.

«Прошу вас рассмотреть возможность для иногородних абитуриентов, чьи родители (или один из родителей) в период особых мер потеряли работу и встали на учет в качестве безработных, предоставлять место в общежитии на период вступительной кампании на безвозмездной основе, если условия поступления в выбранный ими вуз предусматривают очное проведение экзаменов», — приводит текст обращения RT.

Ранее руководители общеобразовательных учреждений Москвы получили рекомендации по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях угрозы распространения коронавируса. Школам предлагают развести потоки экзаменуемых, продумать график прихода на экзамен, исключить скопление школьников в рекреационной зоне и обеспечить социальную дистанцию в полтора метра. На входе установят дозаторы с антисептиками и будут замерять температуру. На экзамене в классе выпускников рассадят зигзагами, чтобы соблюсти необходимую дистанцию, а сами помещения тщательно продезинфицируют.