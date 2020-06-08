Грудь «русской Кардашьян» чуть не вывалилась во время фотосессии у бассейна

Москва, 8 июня. Грудь известной модели Анастасии Квитко, которую в Интернете прозвали «русской Кардашьян», едва не вывалилась во время фотосессии у бассейна.

На фотографиях видно, что модель выбрала слишком тесный купальник, куда явно не помещается ее пышный бюст. Стоит отметить, что Квитко регулярно размещает фото в купальниках «не по размеру».

В мае подписчики «русской Кардашьян» отмечали, что ее грудь чуть не разорвала купальник на одной из ее откровенных фото. На снимке Квитко позировала на фоне бассейна в белоснежном бикини с распущенными волосами.

До этого 25-летняя Анастасия Квитко разместила очередное «горячее» видео у себя в Instagram. Модель взбудоражила поклонников соблазнительными формами. В начале ролика Квитко, прогуливается по улице в золотистом бикини и парео, развевающемся на ветру. После этого она позирует, стоя на коленях и покачивая бедрами и грудью. Откровенные кадры «российской Кардашьян» не остались без внимания.

Ранее певица Настя Каменских опубликовала фото с откровенным декольте и взбудоражила своих подписчиков. Вызывающим снимком Каменских сопроводила пост об «эмоциях счастья, которые наполняют человека изнутри». Она утверждает, что такие эмоции каждый человек создает для себя сам. Лично у нее самые прекрасные чувства вызывают моменты с любимыми и близкими людьми.