В Красноярске задержаны преступники, открывшие огонь по инкассаторам

Красноярск, 8 июня. В Красноярске были задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на автомобиль инкассаторов. Напомним, что преступление произошло 30 мая.

Сообщается, что 8 июня в Красноярске была проведена операция по задержанию подозреваемых преступников. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое мужчин 1961, 1971 и 1980 года рождения.

Следователи МУ МВД РФ «Красноярское» открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного УК РФ по статье «Разбой».

«Подозреваемые задержаны в порядке 91 статьи УПК. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — информирует официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее были опубликованы кадры нападения на инкассаторов в Красноярске. Двое злоумышленников в масках подбежали к автомобилю инкассаторов. Один из них открыл стрельбу, а второй схватил сумку с деньгами. После этого грабители скрылись с места преступления. Один из инкассаторов получил ранения.