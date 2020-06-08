Иосиф Пригожин ответил подписчикам, попросившим его «не позориться»

Москва, 8 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступил в дискуссию с подписчиками в Instagram, одна из которых призвала его не позориться, публикуя шуточные ролики на фоне ситуации с его высказываниями о «бедственном» положении артистов.

Ранее Пригожин разместил в Instagram видео, на котором, сидя в машине, пошутил, что будет вынужден «бомбить», поскольку «сейчас время такое».

Пользователи социальной сети высмеяли пост продюсера. Некоторые предположили, что авто Пригожину подарил Сергей Шнуров, с которым у него произошел конфликт

«Зимой снега ваш Шнуров не подарит», — ответил на колкие комментарии Иосиф Пригожин.

Подписчики пытались пристыдить продюсера в комментариях.

«Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», — пишет croxa2000. «У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?» — ответил Пригожин.

«С такой машиной и еще денег просите? Пошли бы поработали, как обычные люди», — возмущается photograph_elena_. «А мы и работаем, как люди, а денег я не просил для себя, если что», — парировал продюсер

«Ну-ну, нищие вы наши», — съязвила _ira_irusa. «С хлеба на воду перебиваюсь», — отшутился муж Валерии.

Ранее Иосиф Пригожин отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который предложил ему вместе с супругой Валерией «обратиться за медпомощью». Продюсер заявил, что они могли бы сходить в клинику Кащенко вместе со Шнуровым, чтобы убедиться, что «медицинская помощь нужна все-таки ему».

Также Пригожин был шокирован тем, что его кум Григорий Лепс в данном конфликте встал на сторону Шнурова.

Напомним, что ФАН и Медиагруппа «Патриот» недавно провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?», в ходе которого спикеры высказались на тему произошедшего скандала.