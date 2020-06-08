В правительстве обсуждают сокращение выплат топ-менеджерам госкомпаний

Москва, 8 июня. В правительстве РФ обсуждают вопрос сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний.

По данным СМИ, сумму предлагается ограничить размером трех годовых вознаграждений премьер-министра, что составляет 30 млн рублей в год. Из этого правила возможны исключения, но их лично установит глава государства.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщает, что зарплата топ-менеджеров будет привязана к показателям эффективности (KPI). Для некоммерческих компаний утвердят отраслевые KPI. Для коммерческих организаций, в которых государство не является единственным акционером, показателем эффективности будет «динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании».

Собеседник издания отметил, что инициатива обсуждается в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова с марта. Но там данную информацию не подтвердили. Другой источник газеты заявил, что дискуссии проходят в рабочей группе под руководством главы аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

Государство контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях. При этом в минувшем году на выплаты правлению «Роснефть» потратила 3,57 млрд рублей, правление и совет директоров компаний «Транснефть» и «Аэрофлот» обошлись в 2,34 млрд рублей и 2,138 млрд рублей соответственно, в РЖД выплаты, включая трехлетнее вознаграждение, составили 2,7 млрд рублей, в «Газпроме» — 1,5 млрд рублей.

Весной Россия учредила новую компанию «Росзарубежнефть», которая, в частности, будет заниматься добычей и транспортировкой нефти с уставным капиталом 322,7 млрд рублей. Организация полностью принадлежит Росимуществу, ее возглавил Николай Рыбчук.