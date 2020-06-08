Названы самые безопасные туристические направления в условиях пандемии

Москва, 8 июня. Британское издание The Sun составило список туристических направлений, где зафиксировано минимальное количество случаев заражения COVID-19.

Как отмечает издание, низкий уровень заболеваемости наблюдается на Барбадосе — всего 92 человека. На Багамских островах зафиксировано лишь 102 случая, на острове Мэн — 336, а на Нормандских островах — 561. Среди выделенных курортов, присутствуют и такие популярные среди российских туристов направления, как Мальта (625 инфицированных) и Кипр (958 носителей вируса).

Как подчеркивает «Турпром.ру», причина раннего выхода с карантина данных государств кроется в своевременно принятых мерах и относительно небольшом населении.

«На данный момент Мальта снимает ограничения для туризма, но рейсы планирует запускать только с 1 июня и только в 18 «ковидобезопасных» стран», — пишет портал.

Специалисты подчеркивают, что Кипр откроется со следующей недели, однако в списках стран на открытие границ ни России, ни Великобритании нет.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова отмечала, что если пандемия коронавируса завершится во время летнего сезона, то главными направлениями отдыха у россиян будут Краснодарский край, Крым и Турция. До этого турецкий политолог Керим Хас заверял, что местные отели не отменят популярную систему «все включено». В ином случае они рискуют обанкротиться.