Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Москва, 8 июня. Центр Хруничева, который входит в Роскосмос, возобновляет производство легких конверсионных ракет «Рокот» на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет», передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Согласно данным источника, Министерство обороны РФ и Центр Хруничева уже заключили соответствующий контракт.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева проектирует ракету «Рокот-2» с российской системой управления на смену «украинской». Ранее эти системы создавались на харьковском производстве «Хартрон», но после 2014 года Украина заблокировала поставки аппаратуры в РФ. Это затруднило выпуск ракет «Рокот» и от них решили отказаться.

«После согласования с военным ведомством новая ракета получила название «Рокот-М», — информирует источник.

До этого сообщалось, что общая стоимость работ по созданию ракет «Рокот-2» составит 3,4 млрд рублей. При этом разработка российской системы управления обойдется в 690 млн рублей. Как отмечали в российской ракетно-космической отрасли, данный шаг позволил бы в течение 3-х лет выйти на получение ежегодных доходов в размере около 9 млрд рублей.

Отметим, что «Рокот» представляет собой жидкостную трехступенчатую ракету-носитель легкого класса. Она была спроектирована в Центре Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся в ноябре 1990 года.