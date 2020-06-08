Пенсионерка из Пермского края ползком передвигалась по улице

Пермь, 8 июня. В Сети появилось видео с пенсионеркой, которая передвигается по улице ползком, пытаясь добраться до магазина.

Запись в городе Чайковский в Пермском крае сделал Вячеслав Нечаев, героиней ролика стала Людмила Гаврилова. Автор видео обратился к женщине с предложением помощи, но та отказалась. На совет обратиться к волонтерам пенсионерка заявил, что отправляла добровольцев со списком, но они покупают «не то».

Журналистам мужчина сообщил, что они обменялись с женщиной телефонами. Пенсионерка пообещала воспользоваться его помощью. Нечаев назвал ситуацию «позором для общества». Но сама пенсионерка заявила, что не понимает причину «ажиотажа» и попросила не раздувать историю.

«Ползать могу — ползаю. А тут выползла на улицу, погода хорошая. Решила сползать до магазина, так сказать, развеяться, что ли, посмотреть, что в магазинах. Я ведь не бывала шесть лет, мне тоже интересно. Голова-то у меня работает нормально», — цитирует Гаврилову телеканал «360».

Женщина рассказала, что упала на спину шесть лет назад. Из-за травмы она не могла поворачиваться и сидеть. Теперь здоровье позволило пенсионерке переворачиваться на левый бок и «с него вставать».

Знакомая пенсионерки Надежда Скрипник отметила, что адекватные соседи помогают Гавриловой чем могут. У женщины «в порядке» с головой, но из-за парализованности она провела дома шесть лет.

«Вышла прогуляться. И вы раздули из мухи слона. Лучше бы помогли продуктами, кто чем сможет, а не чесали языками и не снимали видео», — заключила Скрипник.

Ранее СМИ сообщили, что оставшись без средств связи и передвижения посреди леса инвалид-колясочник Вадим Борисенко из подмосковного Краснознаменска прополз более полукилометра.