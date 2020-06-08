«Вечно молодая» 62-летняя модель раскрыла секрет своей красоты

Лондон, 8 июня. Британская модель Шейла Кисс поделилась рецептами красоты, а также раскрыла секрет своей популярности у молодых парней, несмотря на почтенный возраст.

62-летняя Шейла Кисс из английского Бирмингема проживает на Бали. Она стала вести активный образ жизни 32 года назад, родив второго ребенка. В 40 лет она увлеклась тяжелой атлетикой, которую практикует до сих пор. В 49 лет она открыла для себя бикрам-йогу и занималась ей 13 лет. До 60 лет Кисс была моделью. По ее словам, этот опыт позволил ей чувствовать себя увереннее.

«Больше всего я люблю подиум. Я чувствую себя комфортно перед аудиторией. Это всегда интересно — носить модные вещи. Они могут быть не в твоем стиле, но нужно пройти так, будто они тебе нравятся», — говорит женщина.

Она признается, что никогда не считала калории, и ест все, что захочет. Также Кисс подчеркивает, что не принимает протеины и БАДы.

«Никогда не концентрировалась на весе и не взвешивалась, но стремилась держать тело в тонусе. Я не считаю худое тело здоровым. Я бы предпочла иметь спортивный, подтянутый вид», — рассказывает модель.

По ее словам, она не бросает привычку заниматься спортом, даже во время путешествий. Когда у нее нет возможности сходить в спортзал, она занимается силовой ходьбой и бегом, а также использует бутылки с песком вместо гантель.

Женщина отмечает, что не испытывает недостатка внимания от молодых поклонников. По ее словам, они ведут себя так, будто Instagram это Tinder, и постоянно зовут ее на свидания.

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