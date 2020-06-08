В Госдуме подготовили законопроект о почасовой оплате труда

Москва, 8 июня. Депутаты Госдумы подготовили и направили в правительство законопроект о введении с 1 января 2021 года в России почасовой оплаты труда не менее 150 рублей в час для работников, работающих по срочным договорам и на неполный день.

Авторами законопроекта указаны депутат Андрей Свинцов, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и сенатор Сергей Леонов.

В документе предлагается с 1 января 2021 года при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени применять для исчисления минимальный почасовой размер оплаты труда в размере 150 рублей в час. Авторы инициативы также предлагают ввести индексацию показателя 1 января каждого года исходя из индекса роста потребительских цен за истекший год. Для других целей применение минимального почасового размера оплаты труда не допускается, говорится в законопроекте.

Авторы инициативы отмечают, что исходя из МРОТ (12 130 рублей) часовая ставка в 2020 году в России составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

«Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды», — цитирует пояснительную записку РИА Новости.

Депутаты полагают, что принятие законопроекта позволит повысить доходы граждан в условиях пандемии и станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан до уровня развитых стран.

Законопроект направлен в кабмин для получения официального заключения.

Ранее СМИ сообщили, что, согласно результатам проведенного аудиторской компанией FinExpertiza исследования, за последние 10 лет зарплаты россиян увеличились в 2,6 раза в коммерческом секторе и в 2,5 раза — в государственном. Средняя зарплата в негосударственном секторе с апреля 2009 года по апрель 2019 года выросла с 21,7 тыс. рублей до 56,5 тыс. рублей, в государственном — с 15,8 тыс. рублей до 39,6 тыс. рублей.