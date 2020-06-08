Ученые обнаружили, что коронавирус может проникать в грудное молоко

Москва, 8 июня. Следы коронавируса были выявлены в грудном молоке 40-летней женщины. По мнению специалистов австралийского медицинского центра Флиндерса, ребенок мог заразиться через молоко матери.

О том, что у нее коронавирус, женщина узнала, когда ее ребенку было 8 месяцев. После подтверждения диагноза она перестала кормить малыша грудью. Ученые проверили ее молоко и обнаружили там вирус. Исследования показали, что ребенок также инфицирован, однако болезнь протекает у него в бессимптомной форме. Ученые еще не могут ответить на вопрос, как именно коронавирус проник в ткани молочной железы женщины.

Российские ученые подтверждают опасения австралийских коллег.

«Эту возможность исключить нельзя. Такие случаи известны при ВИЧ-инфекции, вирусах гепатитов В и С и ряде других», — говорит вирусолог Сергей Нетесов.

Тем не менее российские специалисты отмечают, что еще рано делать выводы о том, что ребенок был действительно инфицирован через грудное молоко. Эксперты убеждены, что польза от грудного вскармливания перевешивает все риски, связанные с инфицированием материнского молока коронавирусом.

Ранее Министерство здравоохранения РФ рекомендовало проверять всех новорожденных на коронавирус, поскольку пока достоверно не установлено, передается ли инфекция от матери к ребенку в утробе. Об этом сказано в новой редакции методических рекомендаций Минздрава. Отмечается, что тестированию в первую очередь подлежат дети, рожденные от матерей с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него, а также новорожденные, которые поступили в медучреждения с зараженными.