Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе

Москва, 8 июня. Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной. Информацией он поделился в ответ на комментарий своей публикации в соцсети Instagram.

По слухам, Исхаков уже несколько месяцев живет отдельно от семьи и появляется в общем доме, только для встреч с дочерью Мией. До последнего момента фотограф предпочитал не комментировать ситуацию. Однако в ответ на один из комментариев под своей публикацией Исхаков заявил, что развода не было.

«Да не разводились мы!» — написал фотограф в ответ на предположение подписчицы, что «Полинка теперь локти-то сгрызет себе», так как после развода «мужик сразу помолодел лет на 15».

Пара прожила в браке шесть лет и пока не подала заявление о разводе. Представитель исполнительницы заверил фанатов, что Гагарина все объяснит поклонникам, если захочет.

Между тем в СМИ появилась информация, что еще шесть лет назад супруги договорились: все, что имеет и покупает певица, остается в ее собственности. До свадьбы Гагарина приобрела квартиру в центре Москвы в районе метро «Маяковская». Завидную жилплощадь в 137 квадратов с огромными панорамными окнами и видом на Кремль звезде посоветовала купить ее мать.

Еще одним крупным объектом владения певицы до брака стал загородный дом, а в 2019 году она начала строительство более просторного особняка для разросшейся семьи, в которой уже подрастает 2-летняя Мия Исхакова.