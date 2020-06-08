Радзюкевич рассказал о череде потерь родственников из-за рака

Москва, 8 июня. Актер Эдуард Радзюкевич рассказал о семейной трагедии. Сперва от рака умерла его мать, а спустя несколько лет и его бабушка.

Звезда скетч-шоу «Шесть кадров» говорит, что воспоминаний о матери у него почти не осталось, так как она скончалась, когда ему было всего лишь 5 лет. По словам Радзюкевича, он помнит только то, что она провела последние дни в больнице. Спустя несколько лет от этой же болезни умерла и его бабушка, потерю которой он тяжело переживал.

«Сначала бабушка лежала в больнице, потом я забрал ее домой. Студентом тогда был — успевал учиться и ухаживать за ней. Рак — это такое дело... Человек сгорает, как спичка», — рассказывает актер.

Он говорит, что узнал о смерти родственницы сразу после того, как отыграл спектакль. Как признается артист, тот момент был самым тяжелым в его жизни.

«Не мог оставаться дома один — мне все время слышалось, как меня зовет бабушка. Вот так я остался один в Москве. Нищий студент...» — признался Радзюкевич.

По его словам, на фоне переживаний у него начала развиваться алкогольная зависимость. Радзюкевич говорил, что решил навсегда завязать с алкоголем, когда у него родился сын. Он рассказал, как однажды вернулся домой в нетрезвом виде и посмотрел на ребенка в кроватке, после чего ему стало очень стыдно. Радзюкевич отмечает, что с тех пор уже 16 лет «в завязке».