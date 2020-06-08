Касперская оценила работу пропускной системы в Москве

Москва, 8 июня. Несмотря на скорость разработки и внедрения пропускная система столицы показала в имеющихся условиях «не очень плохой результат». Об этом сообщила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

«В условиях эпидемии приходится жертвовать безопасностью. Отсюда взломы, доступы хакеров, мошенничество с пропусками. Но их было не так много, как могло бы быть. В имеющихся условиях, я думаю, это не очень плохой результат», — оценила Касперская работу пропускной системы в интервью газете «Известия».

По ее словам, защищена на 100% не может быть никакая информационная система. Но «надо понимать, что стоимость атаки на порядки ниже, чем стоимость защиты». Касперская подчеркнула, что защиту следует «делать по всем направлениям», тогда как атакующему достаточно найти «одну маленькую дырочку» и «пролезть» туда.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, действие режима самоизоляции, системы цифровых пропусков и ряд другие ограничительных мер в городе были продлены до 14 июня. Но с 1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений. В столице открылись предприятия торговли и, частично, сферы услуг, с 5 июня начали работать ярмарки выходного дня. Жители Москвы могут выходить на прогулки, но с ограничениями.

Ранее СМИ сообщили, что действие системы цифровых пропусков в Москве могут отменить в середине июня. Объявить о таком смягчении ограничений власти столицы могут 8 июня.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что возбудителем оказался новый тип коронавируса (SARS-CoV-2). По данным Института Джонса Хопкинса (США), в настоящее время число зараженных во всем мире почти достигло семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 400 тысяч человек. В России выявлено более 467 тысяч случаев заболевания, от COVID-19 в стране скончались более 5,8 тыс. человек.