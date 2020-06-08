Эксперт объяснил, как безопасно пользоваться мобильным банком

Москва, 8 июня. Банковские приложения для смартфонов удобны в использовании, однако могут представлять опасность. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин объяснил, как не допустить утечки персональных данных и хищения средств со счетов при использовании мобильного банкинга.

Эксперт обращает внимание, что далеко не все банковские сервисы, которые доступны в магазине приложений, официально связаны с банками.

«Неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже в свою очередь передают это либо банкам, либо компаниям, которые занимаются контекстной рекламой», — говорит Щельцин.

По его словам, в худшем случае это может быть частью мошеннической схемы, в результате которой клиент рискует лишиться своих накоплений. Щельцин отмечает, что на мобильном устройстве необходимо иметь установленный антивирус, а также не давать доступа с телефона к счетам, на которых имеются значительные суммы.

«Не стоит кликать по ссылкам в СМС от непонятных номеров и даже по подозрительным ссылкам от номеров ваших контактов. Не надо также кликать по коротким ссылкам с непонятных доменов в мессенджерах, не стоит скачивать приложения, которые запрашивают очень много возможностей в телефоне», — объясняет специалист.

Ранее представители российских банков сообщали о росте активности мошенников в Skype. По их словам, злоумышленники обманывают клиентов при помощи методов социальной инженерии. Отмечается, что мошенники звонят жертвам под видом сотрудников контакт-центров крупных кредитно-финансовых учреждений и «обманным путем» выманивают данные банковских карт и коды, приходящие в СМС.