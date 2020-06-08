В Алтайском крае объявили о первом этапе снятия ограничений

Барнаул, 8 июня. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене некоторых введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба главы региона.

«Смягчение режима ограничительных мер стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет методические рекомендации санитарных властей Российской Федерации по ключевым показателям — коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда», — говорится в сообщении.

В крае на открытом воздухе разрешаются занятия физкультурой и спортом без использования уличных тренажеров и возобновляется работа обладающих медицинской лицензией санаторно-курортных организаций.

Розничная торговля непродовольственными товарами разрешается на особых условиях, доступными становятся услуги салонов красоты и парикмахерских, открываются расположенные на открытом воздухе зоопарки.

Однако сохраняется запрет на проведение развлекательных, досуговых, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий. Также в нестационарных объектах запрещена торговля непродовольственными товарами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал условие для перехода к новому этапу отмены ограничений в регионе. В последние дни в регионе выявляют порядка 750 случаев коронавируса. Если этот показатель будет снижен, можно снимать ограничения, пояснил глава региона.