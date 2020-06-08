Продюсер «Брата-2» прокомментировал кадры протестов вместо финальных титров фильма

Москва, 8 июня. Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма «Брат­-2». По его мнению, в данном случае закон об авторском праве не был нарушен.

«Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают», — заявил Сельянов в комментарии для «Газеты.ру».

Отвечая на вопрос о личном отношении к изменению изначального облика фильма, продюсер сказал, что нужно смотреть, как это было сделано — «тупо или талантливо».

«Фильм «Брат­-2» видели многие — если бы это была премьера, можно было бы что-то говорить», — резюмировал Сергей Сельянов.

Напомним, что 7 июня в честь 20-летия «Брата­-2» Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео беспорядков в США. Протестующие переворачивали автомобили, а полицейские избивали людей дубинками на фоне песни «Гудбай, Америка».

Поводом для массовых беспорядков в США стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Один из полицейских повалил мужчину на землю и придавил его шею коленом. Флойд несколько раз жаловался, что не может дышать. В итоге он скончался в реанимации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что охваченные беспорядками США столкнулись с последствиями тех же тезисов, что продвигали по всему миру, включая возможность дестабилизации обстановки в других странах.