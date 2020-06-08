Сенатор США обвинил Китай в попытках помешать созданию вакцины от коронавируса

Вашингтон, 8 июня. Сенатор-республиканец, бывший губернатор штата Флорида Рик Скотт обвинил Китай в попытках помешать разработке вакцины от нового коронавируса западными странами. Мнением политик поделился в эфире британской вещательной корпорации BBC.

Политик отметил необходимость разработки вакцины от коронавируса. Но, по словам Скотта, Пекин «принял решение быть противником Америки и демократических государств».

«К сожалению, у нас есть свидетельства того, что коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить наши усилия в этой области», — заявил сенатор.

Скотт добавил, что «Китай не хочет, чтобы США, Англия и Европа оказались первыми» в создании эффективного препарата. Политик подчеркнул, что информация исходит от разведывательного сообщества США, но, обсуждая данную тему, у него «нет права вдаваться в детали».

В конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестной инфекции. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили возбудителя — новый тип коронавируса (SARS-CoV-2). По данным Института Джонса Хопкинса (США), в настоящее время число зараженных во всем мире почти достигло семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 400 тысяч человек.

Некоторые эксперты выражают уверенность, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.