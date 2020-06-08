Опубликованы кадры смертельного ДТП с Ferrari в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Ferrari в Петербурге. Кадрами происшествия поделился телеканал «РЕН ТВ».

Авария произошла на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. На кадрах запечатлено, как элитный автомобиль на большой скорости врезается во Volkswagen.

«В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen получил тяжелые травмы, его пассажир женщина 1988 года рождения, получила легкие травмы. Водитель Ferrari получил травмы средней степени тяжести», — сообщают в сообществе «ДТП и ЧП Петербург».

Согласно информации управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 65-летний водитель Volkswagen позже скончался в реанимации.

LIFE отмечал, что попавший в аварию Ferrari Portofino принадлежит 43-летнему петербургскому бизнесмену. На автомобиль, который стоит более 19 млн рублей, предприниматель заработал на продаже соков, консервированных овощей и фруктов, а также логистике. Отмечается, что он купил спорткар лишь несколько месяцев назад.

На днях в Петербурге произошло ДТП в стиле «Форсажа». Легковой автомобиль на высокой скорости пронесся боком по дороге. Как сообщили в ГИБДД, в дорожном происшествии фигурируют три машины — Nissan, Mercedes и Audi. В ДТП никто не пострадал.