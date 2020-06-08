Опубликовано видео со скандальным высказыванием Панина о Кокшенове

Москва, 8 июня. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео со скандальным высказыванием актера Алексея Панина об ушедшем из жизни народном артисте России Михаиле Кокшенове.

Ранее ряд изданий сообщил, что артист на церемонии прощания сделал замечание в адрес покойного. В беседе с журналистами актер отметил, что Кокшенов был «самым бездарным режиссером», с которым ему приходилось работать. Об этом Панин, по его словам, говорил народному артисту в лицо.

«Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. <…> Кокшенов, я вам правду говорю: он не может выше ... прыгнуть. <…> Я ему в лицо это говорил: «Михал Михалыч, вы плохой режиссер!» — цитировали Панина СМИ.

Позже актер опроверг публикации о том, что он якобы устроил на похоронах Кокшенова скандал.

«Кокшенов хороший артист, очень порядочный человек», — отметил Панин.

В то же время артист усомнился в режиссерском таланте Кокшенова.

«Я же правду сказал. Но никто не хочет ее слышать», — заявил артист.

Панин также сообщил, что Кокшенов «приютил» его, когда он был начинающим актером.

На слова Панина о режиссере ранее высказался ряд российских артистов. В комментарии Федеральному агентству новостей актер Юрий Чернов заметил, что у Кокшенова снимались известные и уважаемые артисты.

Кроме того, на высказывание Панина резко отреагировала народная артистка РФ Татьяна Васильева. Она подчеркнула, что скандально известный актер повел себя в свойственной ему манере. Васильева добавила, что Кокшенов был вовсе не «деревянным», как заявил Панин, а уникальным актером, способным украсить даже самый бездарный фильм, что и сделало его «народным» для россиян.