Глава Роспатента заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово в РФ к середине лета

Москва, 8 июня. Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев сообщил о десятках поданных заявок на патент средств, помогающих в борьбе с коронавирусом.

По его словам, Роспатент за последние 2 месяца получил более 90 заявок, которые связаны с препаратами для лечения COVID-19. Ивлиев говорит, что их будут рассматривать несколько месяцев, вместо стандартных пяти-шести.

«Судя по валу заявок в Роспатент, лекарство от коронавируса к середине лета точно будет», — отмечает глава Госпатента.

Он говорит, что ведомство уже выдало по одному патенту на вакцину, на диагностические тест-системы и на устройство для обеззараживания воздуха в помещении.

Григорий Ивлиев подчеркнул, что создатель препарата от коронавируса будет защищен от копирования в РФ. При этом он подчеркнул, что ни одно патентное ведомство за рубежом никому больше такого же документа не выдаст: исключительный приоритет сохранится за российский ученым. Изобретатель должен за год защитить свою интеллектуальную собственность в тех государствах, где сочтет нужным.

Недавно стало известно, что Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат «Левилимаб» для лечения осложнений COVID-19. Как передают «Известия», новое лекарство будет применяться в терапии для пациентов, страдающих от так называемого цитокинового шторма. Также отмечалось, что препарат от коронавируса «Левилимаб» изначально хотели применять при ревматоидном артрите. Об этой и других особенностях нового лекарства рассказал гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов.