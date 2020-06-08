Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Москва, 8 июня. В связи с празднованием Дня России россиян на этой неделе с 8 по 14 июня ждет четырехдневная рабочая неделя. Об этом напомнили в Роструде.

День России отмечают 12 июня. Поэтому рабочими днями на этой неделе будут 8, 9, 10 и 11 июня. При этом продолжительность рабочего времени в четверг сокращается на час, так как день будет предпраздничным.

В ведомстве также напомнили, что нерабочим днем с сохранением заработной платы в России будет 24 июня. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Однако в этом случае 23 июня предпраздничным днем не считается, поэтому продолжительность рабочего дня на час не сокращается.

В этом году праздничные мероприятия в честь 9 Мая пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в целях предотвращения распространения инфекции. Новый вирус особенно опасен для ветеранов Великой Отечественной войны, которые в силу возраста находятся в группе риска.

В конце мая Владимир Путин подписал указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года».

Согласно документу, в среду, 24 июня, в 10.00 часов по местному времени на Красной площади в Москве и в других российских городах пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники и использованием официального символа Победы советского народа в войне — Знамени Победы.

В 22.00 по местному времени в городах страны будет выпущен артиллерийский салют. Минобороны РФ совместно с властями субъектов поручено определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта и обеспечить их подготовку и проведение.