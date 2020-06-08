Бабкина получает многомиллионные рекламные контракты после победы над болезнью

Москва, 8 июня. Первая половина 2020 года выдалась для Надежды Бабкиной непростой. Певица была госпитализирована с двухсторонней пневмонией и даже побывала в коме. Однако это никак не отразилось на ее рекламной деятельности — недавно народная артистка заключила многомиллионный контракт с крупным брендом.

За месяц борьбы с тяжелой пневмонией, Бабкина оказалась в центре всеобщего внимания. После выписки из медучреждения 70-летняя знаменитость начала получать выгодные рекламные контракты, которые существенно увеличат ее доходы. В частности, теперь артистка совместно с рэпером Тимати продвигает один известный бренд. Подпишет ли Надежда Бабкина другие рекламные контракты — скоро увидим. Очевидно, что сейчас народная артистка не испытывает дефицита предложений.

Как отмечает Kp.ru, в прошлом году Бабкина задекларировала доход в размере 33 млн 370 тыс. рублей. Певица не только является художественным руководителем и директором театра «Русская песня», но активно работает на телевидении, играет в спектаклях и гастролирует по всей стране. Издание отмечает, что благодаря выгодному контракту, артистка может получить прибавку к доходу приблизительно в 15 млн рублей.

Недавно коллега Бабкиной по телешоу «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что артистка после перенесенной пневмонии сильно похудела. По его словам, Бабкина сбросила 30 кг — 10 из-за болезни и еще 20 из-за диеты, которую начала соблюдать еще до госпитализации.

Также сообщалось, что молодой возлюбленный Бабкиной Евгений Гор не достиг успеха на творческом поприще, однако успешно занимается предпринимательством, а именно изготовлением свечей и бомбочек для ванн.