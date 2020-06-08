СМИ узнали, столько стоит недвижимость Орбакайте и Леонтьева в Майами

Москва, 8 июня. Журналисты одного из российских СМИ узнали, столько стоит недвижимость певцов Кристины Орбакайте и Валерия Леонтьева в американском городе Майами.

По данным портала Teleprogramma.pro, Леонтьев пережидает пандемию коронавируса в особняке на атлантическом побережье США площадью 350 квадратных метров. В доме есть бассейн, сауна и сад, где можно подышать соленым воздухом у океана.

Особняк стоит около четырех миллионов долларов. Другой дом на атлантическом побережье Леонтьев сдает в аренду. Стоимость этого особняка оценивается в два миллиона долларов.

Кроме того, в Майами самоизолировалась Кристина Орбакайте с семьей, пишет издание. Окна ее квартиры выходят на океан, рядом есть теннисный корт, частный пляж и бассейн. Жилье звезды стоит порядка трех миллионов долларов.

Ранее друг и бывший директор Леонтьева Александр Богданович рассказал, что певец проводит самоизоляцию в собственной вилле в Майами, куда успел улететь до закрытия границ. По словам товарища, элитную недвижимость в США, которая стоит практически как замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь, 71-летний певец успел приобрести еще до начала пандемии. Теперь у него появилось время, чтобы завершить ремонт и обустройство новой жилплощади.

По его словам, вилла Леонтьева стоит прямо у океана, в ней роскошная обстановка и целых шесть спален. Кроме того, там есть личный спортзал. Богданович уточнил, что изначально артист не планировал задерживаться в Майами надолго, а рассчитывал поездку на две недели. Он улетел в Штаты, так как из-за коронавируса у него освободилось время от концертов.