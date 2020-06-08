Следственный комитет возбудил дело против мужчины, стрелявшего по прохожим из окна

Москва, 8 июня. Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов во время задержания москвича, открывшего стрельбу по прохожим из окна своего дома. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 7 июня москвич открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, расположенной на улице Строителей. Он оказывал сопротивление при задержании и открыл огонь по сотрудникам СОБРа, в связи с чем спецподразделение было вынуждено применить оружие. Отмечается, что стрелок был ранен при задержании. По предварительным данным, от рук вооруженного жителя Москвы пострадали 2 человека.

На данный момент следователи продолжают проверку инцидента.