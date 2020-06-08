Роскосмос завершил отбор кандидатов в отряд космонавтов

Москва, 8 июня. Роскосмос завершил отбор в отряд космонавтов. В очный этап конкурса прошли 28 кандидатов, передает госкорпорация.

«Роскосмос закончил прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты РФ, о начале которого было объявлено 3 июня 2019 года», — сказано в сообщении.

В рамках конкурса было просмотрено более 1,4 тыс. заявок. Полный комплект документов предоставили 156 кандидатов, из которых 33 были женщинами. На данный момент прошло уже 6 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 90% претендентов.

«28 кандидатов (среди них 3 женщины) уже получили приглашение на очный этап отбора», — сообщают в Роскосмосе.

Изначально крайний срок подачи документов был установлен до 1 июня. Но в связи с ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса, было принято решение продлить сроки приема заявок.

Набор в отряд космонавтов в России стартовал 3 июня 2019 года. Как отмечал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, госкорпорация ждет более активного участия женщин. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.

Ранее Дмитрий Рогозин отмечал, что Россия планирует модернизировать на космодроме Байконур два стартовых комплекса для запусков ракет «Союз-2» и «Союз-5». В начале июня легендарному космодрому исполнилось 65 лет. Также глава Роскосмоса говорил о планах по созданию новой околоземной орбитальной станции.