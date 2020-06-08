СОБР задержал стрелка, устроившего стрельбу по прохожим из окна дома

Москва, 8 июня. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) взял штурмом квартиру на улице Строителей в юго-западной части Москвы, где скрывался человек, стрелявший из окна по прохожим. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, сотрудникам СОБРа удалось задержать правонарушителя. По данным источника, мужчина получил ранение во время задержания.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что неизвестный ведет огонь из окна на юго-западе Москвы. Отмечалось, что стрелок находится в невменяемом состоянии. Оружие, из которого он произвел выстрелы, пока не установлено. Позже стало известно, что число пострадавших в результате стрельбы из окна дома выросло до двух.