Ребенок, пропавший три дня назад в Башкортостане, найден живым

Уфа, 8 июня. Шестилетний мальчик, пропавший три дня назад в Салаватском районе Башкортостана, найден живым. Об этом региональное следственное управление СК России.

Ребенка нашли 7 июня в лесном массиве в результате комплекса следственных и поисково-спасательных мероприятий. Предварительно установлено, что в его отношении преступные посягательства не совершались. Ребенок доставлен в Малоязовскую центральную районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В поисках принимали участие следователи-криминалисты, а также следователи регионального управления СК РФ, следователи-криминалисты отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России, сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии. Силовикам помогали волонтеры организаций «Лиза Алерт», «Легион спас», «Поиск пропавших людей» и односельчане пропавшего мальчика.

В общей сложности в операции было задействовано более 200 человек. В СК РФ поблагодарили всех, кто помогал искать пропавшего мальчика.

Накануне RT сообщала, что в селе Урмантау Салаватского района Башкирии шестилетний мальчик вышел из дому и отправился в неизвестном направлении. Родители ребенка обратились за помощью к правоохранителям.