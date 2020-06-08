Продюсер Ruptly был избит во время протестов в Швеции

Москва, 8 июня. Продюсер Ruptly пострадал во время протестов в шведском Гетеборге, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, сотруднику видеоагентства разбили губу и сломали аппаратуру.

«Сначала ударили по камере, потом по лицу и стали пинать. Когда камера выпала из рук, ее пытались растоптать», — пишет Симоньян в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что после того, как правоохранительные органы отогнали протестующих, пострадавшего продюсера отвезли на безопасное расстояние.

Ранее нападению со стороны полицейских подвергся корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, который освещал протесты в Миннеаполисе. Российскому журналисту брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил свою пресс-карту и заявил, что является сотрудником СМИ. Аналогичным образом сотрудники правоохранительных органов обошлись с находившейся поблизости группой журналистов американского телеканала VICE.

Также сообщалось, что в продюсера Sputnik Николь Руссел во время протестов в Вашингтоне выстрелили несколько раз резиновыми пулями. Американские правоохранители применили силу, несмотря на то, что Руссел также показала пресс-карту и сообщила, что является журналистом. Отмечается, что у нее серьезно травмирована нога.

Ранее Маргарита Симоньян не исключала возможности подачи исков после нападения на журналистов в США. По ее словам, сейчас идут консультации с юристами. Главред МИА «Россия сегодня» и RT подчеркнула, что сомневается в объективности американских судов.