Российский музыкант Денис Казначеев арестован в Берлине по запросу США

Берлин, 8 июня. Российский диджей Денис Казначеев Казначеев арестован в Берлине по запросу Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается на странице музыканта в социальной сети Facebook.

«Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — гласит публикация.

Ранее эксперт совета аппарата уполномоченного по правам человека в РФ по помощи россиянам за рубежом Мария Бутина рассказала о состоянии Александра Винника, который находится в заключении во французской тюрьме. Она отметила, что россиянин содержится в очень тяжелых и нечеловеческих условиях.