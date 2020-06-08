Собчак оправдалась за свой провокационный пост в Instagram

Москва, 8 июня. Телеведущая Ксения Собчак объяснила, что было причиной нескольких ее провокационных комментариев и заявлений в социальных сетях.

Собчак у себя в Instagram написала, почему на днях позволила себе ряд весьма странных постов и комментариев в социальных сетях. Как утверждает телеведущая, это связано с ее участием в съемках YouTube-шоу Comment out. По словам Собчак, ее последний пост в Instagram и несколько комментариев были «выбиты под пытками».

«Если жесткий юмор и треш, то только с Сашей Гудковым», — написала Собчак, разместив фото с шоуменом.

Напомним, что недавний пост Ксении Собчак в Instagram вызвал бурю недовольства. Она опубликовала песню группы «Запрещенные барабанщики» под названием «Убили негра», сопроводив ее хештегом #BlackLivesMatter. Возмущенные подписчики были возмущены таким циничным поведением звезды. Многие пользователи от нее отписались и назвали пост «расистским».

До этого Собчак осуждала участников беспорядков, устраивающих погромы в США поле смерти Джорджа Флойда. Об этом она также сообщала в своем Instagram, подчеркивая, что выступает против расизма и любых форм дискриминации. Она подчеркнула, что «любая революция в итоге про это», то есть, беспорядки, похожие на те, что сотрясают сейчас Штаты, проходят под лозунгом «ешь богатых».