Граждан Белоруссии хотят оградить от информации, наносящей вред государству

Минск, 8 июня. Новый министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что в задачи ведомства входит ограждение населения от информации, которая может нанести вред государству.

Напомним, что 3 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства и на следующий день назначил новый состав кабинета министров. В обновленный кабмин вошел и Игорь Луцкий.

«Стратегия министерства информации, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики и ограничить население от информации, которая наносит вред государству», — заявил новый министр информации Белоруссии.

Луцкий обратил внимание на то, что сейчас происходит в Интернете перед президентскими выборами в Белоруссии, которые пройдут 9 августа.

«Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна. На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит», — говорит министр.

По его словам, забить людям голову очень просто, а цифровой шум оказывает серьезное влияние на умы. Луцкий подчеркивает, что первоочередная задача государственных СМИ — разрушать цифровой шум и доносить правдивую информацию.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому правительству уменьшить экономическую зависимость Минска от России. Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по данному вектору страна нуждается в серьезных изменениях, передают «Известия».