Гаага, 8 июня. Независимые журналисты выявили новых свидетелей по делу о катастрофе самолета Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Представители платформы Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф опубликовали видеозаписи с показаниями очевидцев трагедии. Из записи следует, что незадолго до катастрофы свидетели видели в небе другие самоелты.

«Сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты. Видел один, точно видел. Второй, как бы слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло. Минуты две прошло, над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след. От чего — не знаю. Но он был как бы горизонтально. И увидел, уже из-за облаков падал самолет. Падал, как листья с дерева», — рассказал мужчина.

В Bonanza Media отметили, что продолжат независимое расследование. Ерлашова подчеркнула, что выводы Совместной следственной группы (ССГ) нельзя назвать убедительными.

В июле 2014 года потерпел крушение Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек из десяти разных государств. Эксперты СГГ утверждают, что установили группу лиц, причастных к инциденту.

В то же время, Россия ставит результаты расследования под сомнение, отмечая бездоказательность выдвинутых обвинений. В частности, глава МИД России Сергей Лавров указал на игнорирование данных, предоставленных российской стороной.

Накануне МИД РФ выступил с инициативой о проведении дополнительных экспертиз по делу.