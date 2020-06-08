حصاد أخبار سوريا, 7 يونيو: احتجاجات في إدلب ، هجوم إرهابي جديد في الحسكة

سوريا ، 7 يونيو: استمرار احتجاجات السكان المحليين في محافظة إدلب ، وقع هجوم إرهابي كبير جديد في محافظة الحسكة

استمرار الاحتجاجات في إدلب

قامت مظاهرة مناهضة للحكومة في محافظة إدلب في المنطقة التي يسيطر عليها جماعة "هيئة تحرير الشام" (محظورة في روسيا).

اشتكى السكان المحليون زيادة الأسعار وخرجوا إلى الشارع في اعتصام. يذكر أن الجماعة التي يسيطر عليها الشورى قد قامت برفع سعر الخبز بنحو الربع وفرضت ضريبة إضافية على المخابز.

مقتل مدني في هجوم ارهابي بالحسكة

وقع انفجار و لقى مدني مصرعه في هجوم إرهابي شمال مدينة رأس العين بقرية أم هجرة الواقعة في محافظة الحسكة.

أسفر انفجار قنبلة محلية الصنع عن مقتل مدني. تلقي ما تسمى بالشرطة العسكرية للجيش الوطني السوري ، التي تسيطر على المدينة ، اللوم على المسلحين الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية . كما اتهموا ايضا بالهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 8 أشخاص في قرية تل خلف قبل أيام.

اشتباكات بين المسلحين في حلب

تجددت الاشتباكات بين مسلحين الجيش الوطني السوري التي تسيطر عليهم تركيا والعصابات الكردية بالقرب من قرية مارع شمال محافظة حلب.

منعت القوات الموالية لتركيا قوات الدفاع الذاتي للشعب الكردي من محاولة اختراق خطوط دفاعها وأطلقت قذائف الهاون على تحصينات الجماعة بالقرب من مستوطنتي الشيخ عيسى وحربل ، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين.

مقتل جنود من الجيش العربي السوري على يد أشخاص مجهولون في حمص

عثر على جثتي جنديين من الجيش السوري في منطقة صحراوية في شرق محافظة حمص.

وعثر على آثار طلقات نارية على القتلى. ويُعتقد أن "الخلايا النائمة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المحظورة في الاتحاد الروسي ، قد نصبت كمينًا للجنود والتي اشتد عملهم في شرق المحافظة ، وكثفت الهجمات على مواقع القوات الحكومية.