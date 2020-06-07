Россияне могут получить преимущества при трудоустройстве

Москва, 7 июня. Граждане России могут получить преимущество при трудоустройстве перед иностранцами. Соответствующая инициатива рассматривается в профильной группе при президенте РФ.

Работодателей могут обязать отдавать предпочтение российским гражданам при приеме на работу, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве труда России.

Издание напоминает, что на сегодня ограничения на прием на работу для иностранных граждан действуют лишь в некоторых сферах. В частности, в строительных компаниях может работать не более 80% сотрудников без паспорта РФ. Для предприятий, выращивающих овощи, этот показатель составляет 50%. Кроме того, иностранцам запрещено работать в аптеках.

Если предложенная концепция изменений будет одобрена, россияне получат преимущества при трудоустройстве во всех отраслях народного хозяйства.

Ранее стало известно, сколько россиян работает на удаленной работе. Соответствующее заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день ситуация такая — более 10% наших граждан работают удаленно, это примерно 5 млн 750 тыс. человек. Хочу сказать, что за последнюю неделю количество таких граждан увеличилось еще на 100 тыс.», — сказал Котяков. Глава министерства труда добавил, что число удаленно работающих граждан за последнее время существенно выросло, передает RT.

Ранее стало известно о возможном уменьшении размера ежемесячной накопительной пенсии. Соответствующую инициативу выдвинул Минтруд РФ. В ведомстве подчеркнули, что права пенсионеров не будут сужены.