В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

Брянск, 7 июня. Несанкционированная свалка у кладбища возле села Драковичи уже давно беспокоит местных жителей. Бытовые и строительные отходы, пластик, старые венки и искусственные цветы с могил, все это приходится наблюдать людям по дороге к захоронениям. Ситуация стала настолько острой, что в июне прошлого года местные активисты сообщили об экологическом нарушении президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

Несмотря на это, активных действий по уборке свалки со стороны районной администрации не последовало. Через полгода, в декабре, в администрацию Брянского района обратились уже активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. От чиновников тогда поступил ответ, что заявка региональному оператору по обращению с ТКО на транспортировку и захоронение мусора с территории кладбища была подана. Оставалось только ждать исполнения заявки. Но этого так и не произошло. Недавно жители Драковичей снова обратились за помощью к общественникам и рассказали, что свалка только выросла в размерах. Выездная проверка подтвердила эту информацию.

Сейчас активисты Общероссийского народного фронта в Брянской области снова отправили в районную администрацию и регоператору письма с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку, нарушающую экологическое законодательство.