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В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

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В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

Брянск, 7 июня. Несанкционированная свалка у кладбища возле села Драковичи уже давно беспокоит местных жителей. Бытовые и строительные отходы, пластик, старые венки и искусственные цветы с могил, все это приходится наблюдать людям по дороге к захоронениям. Ситуация стала настолько острой, что в июне прошлого года местные активисты сообщили об экологическом нарушении президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

Несмотря на это, активных действий по уборке свалки со стороны районной администрации не последовало. Через полгода, в декабре, в администрацию Брянского района обратились уже активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. От чиновников тогда поступил ответ, что заявка региональному оператору по обращению с ТКО на транспортировку и захоронение мусора с территории кладбища была подана. Оставалось только ждать исполнения заявки. Но этого так и не произошло. Недавно жители Драковичей снова обратились за помощью к общественникам и рассказали, что свалка только выросла в размерах. Выездная проверка подтвердила эту информацию.

В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

Сейчас активисты Общероссийского народного фронта в Брянской области снова отправили в районную администрацию и регоператору письма с просьбой ликвидировать несанкционированную свалку, нарушающую экологическое законодательство.

В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

«Хочется, чтобы органы местного самоуправления оперативно реагировали на подобные сигналы от жителей, а не дожидались, когда информация дойдет до главы государства. Ликвидацию этой свалки мы взяли на контроль, надеемся, что власти решат проблему в скором времени», — отметила член регионального штаба ОНФ в Брянской области Римма Могилевцева.

В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

В Брянской области власти за год не убрали свалку, на которую жители пожаловались президенту

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