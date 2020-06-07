МИД РФ уличил Вашингтон в двойных стандартах на фоне массовых беспорядков в США

Москва, 7 июня. Массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией, заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты подчеркивают, что США на протяжении десятилетий указывали другим странам, как вести себя в случае беспорядков, разжигая внутренние конфликты. В качестве примера дипведомство привело «цветные революции», «арабскую весну» и государственный переворот на Украине. В МИД РФ отмечают, что по американским методичкам во всем мире совершались революции и свергались законные правительства.

«Как несуразно эти требования выглядят теперь, на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путем, с применением спецсредств и слезоточивого газа. В ход пошла бронетехника. Есть убитые и раненые, более 9 тыс. человек задержаны», — отмечают в министерстве.

Ведомство напоминает, что президент США Дональд Трамп грозился воспользоваться правом на введение федеральных войск в города, где не прекращаются массовые беспорядки. Российские дипломаты подчеркивают, что подобная ситуация вспыхнула в Штатах не впервые. Национальная гвардия США уже подавляла протесты в Лос-Анджелесе в 1992 году.

«В подобной ситуации лучшее, что могут сделать в Вашингтоне, — это вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и наконец применить их на практике в собственной стране, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог», — резюмировали в МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в случае с массовыми беспорядками США столкнулись с последствиями тех тезисов, которые сами же продвигали по всему миру, передают «Известия». По ее словам, Вашингтон продвигал «возможность игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа, которые нужно преодолевать на законных основаниях».