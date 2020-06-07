Число раненых при стрельбе на улице Строителей в Москве выросло до двух

Москва, 7 июня. Число раненых в результате стрельбы из окна дома на улице Строителей на юго-западе Москвы выросло до двух. Об этом сообщает ТАСС.

«В ногу ранили прохожего, он стал вторым пострадавшим от стрелка», — сказал свидетель происшествия.

На место инцидента выдвинулся отряд Росгвардии. РИА Новости сообщает, что стрелок находится в невменяемом состоянии. Оружие, из которого произведены выстрелы, пока не установлено.

«Гражданин в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в прохожего. Тот ранен, его сейчас госпитализируют. О других пострадавших ничего не известно», — отметил собеседник издания.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о стрельбе на улице Сроителей. По предварительной информации, в результате инцидента ранение получил полицейский. К настоящему моменту эта информация официально нет подтверждена.