Абрамович купил картину Мунка «Крик» за 120 млн долларов

Лондон, 7 июня. Российский олигарх Роман Абрамович купил знаменитую картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Об этом сообщил Telegram-канал Sotheby's Life.

По предварительным данным, цена картины составила 120 млн долларов (8 млрд рублей по текущему курсу). Отмечается, что Абрамович приобрел один из четырех вариантов известного полотна. Данный вариант единственный, который находится в частной коллекции.

«Крик» — это серия картин Эдварда Мунка, которые он написал в период с 1893 по 1910 год. На них изображена кричащая фигура человека на фоне красного неба. «Крик» является символом экспрессионизма в живописи и одной из самых узнаваемых работ своего периода.

Недавно сообщалось, что Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле. Она обошлась предпринимателю в 65 млн долларов. Особняк расположен в Герцлии-Питуах (северный пригород Тель-Авива). Как отмечают «Известия», площадь участка, примыкающего к вилле, составляет около 9,5 тыс. кв. м.

Напомним, что весной 2018 года Абрамович получил израильский паспорт. Благодаря этому, у бизнесмена появилась возможность безвизового въезда в Великобританию, где ему отказывали в выдаче визы.

Также сообщалось, что Роман Абрамович вошел в топ-20 самых состоятельных жителей Великобритании. Российский миллиардер, являющийся основным владельцем инвестиционной компании Millhouse и главным акционером Evraz занял 12-ю позицию рейтинга. По оценке британских СМИ, стоимость его активов превышает 10 млрд фунтов (около 905 миллиардов рублей).