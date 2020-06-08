Сирия, 8 июня. Террористы запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам» стягивают подкрепления в Идлиб. В Хомсе обнаружены двое убитых сирийских солдат. В Алеппо боевики «Сирийской национальной армии» похитили и убили несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по опорным пунктам запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и направили подкрепления в Идлиб; двух военнослужащих лишились в Хомсе при нападении неизвестных.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): стягивает в Идлиб подкрепления и военную технику и обстреляли укрепления сирийской армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели совещание и арестовали по подозрению в коррупции члена гражданского совета в Ракке, задержали 50 человек, подозреваемых в пособничестве террористам ИГ1 на востоке Сирии.

Международная коалиция: направила из Ирака в Хасаку конвой и 50 единиц тяжелой военной техники и грузовиков.

«Лива Фатимиюн»: лишилась 12 бойцов в результате авиаудара неизвестных ВВС по базе на востоке Дейр-эз-Зора

«Сирийская национальная армия» (СНА): убила девушку и выбросила ее тело в поле на севере провинции Алеппо, а также отразили попытку курдских боевиков проникнуть в зону операции «Щит Евфрата».

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в организации теракта в Хасаке и нападении на сирийских солдат в Хомсе.

ВС Турции: предотвратили теракт в Ракке и задержали курдского боевика; в Идлиб направили тяжелую военную технику.

Провинция Алеппо

У деревни Мареа возобновились боестолкновениями между боевиками «Сирийской национальной армии» и курдскими бандформированиями. Согласно сообщению издания Baladi News, утром протурецкие силы предотвратили попытку «Отрядов народной самообороны» проникнуть за линии их обороны и открыли огонь из минометов по их укреплениям у поселения Шейх-Исса и Харбуль, убив и ранив несколько боевиков.

Как передает военно-политический Telegram-канал Warjournal, днем российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в районе Муслимия города Алеппо, раздав жителям свыше 500 продовольственных наборов и более 1000 килограмм хлеба.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передала сообщение анонимного источника о том, что в состав подконтрольной Турции «Ахрар аш-Шаркыя» вошло свыше 40 бывших террористов, запрещенного в РФ «Исламского государства», которые начали сотрудничать с турецкой разведкой. Задача специального отряда состоит к проведению диверсий, а также в выявлении иностранных боевиков, которые пытаются бежать на территорию Турции или скрыться в Алеппо.

Днем в окрестностях города Азаз фермеры нашли брошенное в поле тело молодой девушки. Убитая была опознана как шестнадцатилетняя Малика Набих Халиль Джумах курдской национальности. Как сообщает агентство North Press, две недели назад она была похищена боевиками «Дивизии Султан Мурад» из дома своих родителей в поселке Дервиш. Согласно информации Центра документации по нарушениям в северной Сирии, Малика стала одной из 6420 жертв похищений и преступлений против гражданских лиц, совершенных протурецкими боевиками в Африне с марта 2018 года.

Провинция Хомс

На востоке провинции в пустынной местности были обнаружены тела двух военнослужащих сирийской армии. Согласно данным агентства Step News, на погибших найдены следы огнестрельных ранений. Предполагается, что солдаты могли попасть в засаду, устроенной «спящими ячейками» запрещенного в РФ «Исламского государства», которые активизировались на востоке провинции и участили вылазки к позициям правительственный сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает издание Masar Press Net, несколько самолетов, принадлежность которых не установлена, обстреляли позиции проиранских бойцов «Лива Фатимиюн» и «Лива Зайнабиюн» у города Абу-Кемаль. Предположительным организатором атаки могла выступить армия Израиля, которая проводит систематическую агрессию против шиитских военизированных формирований в Сирии. Однако со стороны Тель-Авива комментариев по поводу нападения на позиции бойцов пока что не поступало. По предварительным данным, предоставленным агентством Baladi News, в результате нападения пострадали 12 человек, а также уничтожено несколько транспортных средств.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжились столкновения на линии разграничения сил правительственных войск и боевиков вооруженных группировок. Как передает портал Aleppo AMC, ночью сирийские войска вели обстрел опорных пунктов террористов у поселка Хан-Тутин. Согласно данным агентства Step News, после провокаций со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» к операции присоединилась авиация ВВС Сирии, которая провела разведку над предгорьями Джебель аз-Завии, после чего нанесла удары по опорным пунктам боевиков.

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), к предгорьям Джебель аз-Завия стянуты подкрепления исламистских бандгрупп. Как сообщает источник, в провинцию стянуты подкрепления «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, которые были развернуты в горном районе. Также в регион прибыли подкрепления турецких войск. Подразделения были передислоцированы в районах Марьян, Тафтаназ, Аль-Киясат, Басанкуль и Юсуф в юго-западной части провинции.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции сообщило, что турецкие спецподразделения арестовали боевика «Отрядов народной самообороны», который планировал теракт в зоне операции «Источник мира». Согласно информации, предоставленной ведомством, захват боевика был осуществлен в городе Тель Абъяд, где группировка планировала теракт. При захвате преступник был ранен, в его мотоцикле и рюкзаке нашли самодельные бомбы.

Как сообщает курдский новостной портал Hawar News, главарь «Демократических сил Сирии» Мазлум Адби провел встречу с высокопоставленным командованием группировки, которое отчиталось о ходе контртеррористической операции на востоке Сирии. Кампания по ликвидации террористов была развернута 4 дня назад, и, согласно данным, предоставленным пресс-центром SDF, всего за время рейдов было обезврежено свыше 50 человек, подозреваемых в пособничестве ИГ.

Внутри самой группировки проходят политические чистки. Согласно данным источника в сети Twitter @SOHEB2019, сотрудники «Асайиш» арестовали ряд функционеров подконтрольного группировке гражданского совета города Ракка, в том числе главу комитета энергетики, подозреваемого в получении взяток.

Провинция Хасака

Агентство SANA News сообщило, что через незаконный погранпереход Аль-Валид из Ирака в Хасаку прибыл конвой военной техники международной коалиции, включающий в себя не менее 50 грузовиков с логистическим оборудованием и топливом, которые сопровождают несколько военных бронеавтомобилей ВС США. Колонна направилась в сторону нефтеносных районов на северо-востоке страны. Отметим что несколькими днями ранее подкрепление и военная техника были направлены в базе США у поселения Тель-Байдар, где также интенсифицировались разведывательные вылеты ВВС США.

В деревне Умм-Хаджра прогремел взрыв. По информации портала Baladi News, взрыв самодельной бомбы убил одного мирного жителя. «Сирийская национальная армия» под контролем которой находится поселоек, обвиняет в произошедшем курдских боевиков «Демократических сил Сирии».

Как передает РИА Новости, в городе Камышлы совершил нападение террорист-смертник, предположительно принадлежащий к «спящим ячейкам» ИГ. По информации радио Sham FM, террорист атаковал патрульный автомобиль SDF. При попытке задержания он взорвал свой пояс смертника, в результате чего пострадали еще несколько мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.